Ik wil dansen-zangeres Froukje (20): ‘Zou nooit elk jaar festivalronde puur voor het geld doen’

Froukje zit op een relaxte bank in de tuin en tokkelt wat op een akoestische gitaar, zodat de fotograaf een Froukje in actie op beeld kan vangen. Een paar meter van Froukje vandaan tokkelen kippetjes rond.



Ze draagt een zwart shirt van Slipknot (,,Ik was vroeger echt een metalhead”), met spijkertuinpak eroverheen, waaronder de tattoo op haar rechterbovenbeen, met de tekst Ik wil dansen, haar grootste hit, zichtbaar is. Het totaalplaatje, een tokkelende, dromerig kijkende Froukje in een tuin in Nieuwkoop midden in het Groene Hart, daar word je rustig van.