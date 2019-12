Ikea ziet Top 2000-notering voor luistercatalogus wel zitten

Luisteraars van Radio 2 hebben nog tot en met zaterdagavond 17.00 uur de tijd om hun favoriete nummer de Top 2000 in te stemmen. Haast maken dus, beseffen ze ook bij Ikea. De Zweedse meubelgigant ziet het namelijk wel zitten om zijn zes uur durende luisterboek als nummer in de ultieme radio-ranglijst te zien.

Voor een eervolle vermelding in de lijst moet Ikea wel eerst een muzieknummer maken van het gortdroge luisterboek, dat nu op Spotify en op de website van Ikea te horen is. In het audioboek wordt de catalogus van kaft tot kaft voorgelezen, inclusief alle Zweedse namen. Echt catchy zal een muzikale versie van het boek dan ook niet worden.



Op Twitter laat de meubelreus weten dat ze bij 10.000 retweets de studio induiken om er een nummer van te maken. Aan het eind van de ochtend stond de teller op ‘slechts’ 1000 retweets. De kans is dan ook klein dat het ze dit jaar nog gaat lukken. Er wordt al wel gesuggereerd om een deel van het luisterboek in rapvorm op te nemen, om de specificaties van de BILLY-boekenkast en het SNIGLAR-babybedje toch nog wat bezieling te geven. Overigens laat Radio 2 weten dat er al een ‘Billy’ in de lijst staat.

Zingende buschauffeurs

Met meer dan 200 miljoen exemplaren is de Ikea-catalogus jaarlijks het meest gedrukte en verspreide boekwerk ter wereld. Maar daar komt binnenkort een einde aan. Ikea gaat de catalogus in Nederland niet meer verspreiden, deze is voortaan vooral nog digitaal te bewonderen. Speciaal voor mensen die geen afscheid kunnen nemen van papier zijn er dit jaar nog wel 250.000 gedrukte exemplaren in de winkel te vinden.