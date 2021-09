Illegaal optreden Theo Maassen voor volle zaal gaat door, gemeente gaat ingrijpen

update/videoHet optreden van cabaretier Theo Maassen in een volle Haarlemse theaterzaal gaat morgenavond door, ondanks dat dit tegen de coronaregels is. Het bestuur van Theater de Liefde heeft met de burgemeester gesproken over legale alternatieven, maar vindt die niet acceptabel. De gemeente gaat ‘handhavend optreden’, laat burgemeester Jos Wienen aan deze site weten.

Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. Een eventuele boete kan naar verluidt oplopen tot 5000 euro. ,,Dat zien we dan wel’’, zegt Simone Lensink, woordvoerster van het theater. Een van de mogelijkheden was volgens haar om een deel van het publiek in een nabijgelegen kerk via een videoverbinding mee te laten kijken. ,,Dat gaan we niet doen. En het zou een beetje laf zijn om het nu nog helemaal af te blazen.’’

Volgens Lensink hebben meerdere bezoekers aangeboden mee te betalen aan een mogelijke boete en juristen beloofd die aan te vechten. ,,Ook bij een boete is het laatste woord er nog niet over gezegd.’’ Het publiek is unaniem enthousiast over het plan, stelt ze. ,,We hebben nul afzeggingen gehad.’’

Quote We willen ons publiek, dat we pas net hebben, niet meteen teleurstel­len Mylou Frencken, voorzitter

Zandvoort was de druppel

Theater De Liefde kwam vorige week in het nieuws toen bekend werd dat het Theo Maassen twee keer wil laten optreden voor een volle zaal met 120 toeschouwers. Volgens de regels mag het theater slechts voor twee derde gevuld zijn; een volle zaal is pas vanaf 25 september toegestaan. Het theaterbestuur zou een boete vlak voor die datum enorm zuur vinden.

De twee shows van Maassen op 16 en 17 september waren binnen twee uur uitverkocht, zei voorzitter Mylou Frencken eerder op NPO Radio 1. Op dat moment leek het er volgens haar nog op dat alle stoelen gevuld mochten worden. Na het zien van de beelden van een drukbezochte Formule 1 in Zandvoort had het theater geen zin om mensen af te bellen.

,,We zaten bij elkaar en zeiden: wat zitten we nou steeds moeilijk te doen en steeds heel erg aardig alle regels op te volgen? Het is mooi geweest.’’ Het theater, dat pas onlangs opende, sprak van een ‘lange neus naar de voorschriften’. ,,We willen ons publiek, dat we pas net hebben, niet meteen teleurstellen.’’

Zo veilig mogelijk

Ondanks het negeren van de regels zwoer Frencken dat alles de komende dagen zo veilig mogelijk verloopt. ,,We staan netjes te controleren bij de deur, je QR-code moet je meenemen (als vaccinatiebewijs), of je moet aantonen dat je pas getest bent.’’ Wie de CoronaCheck-app niet wil tonen, mag niet naar binnen.

Volgens de voorzitter staat Theo Maassen ‘vierkant achter’ het besluit. Collega’s uit de theaterwereld reageerden blij op het plan. ‘Precies zoals het zou moeten, hulde!’ schreef acteur Diederik Ebbinge op Twitter. ‘Hear, hear’, viel Cornald Maas hem bij.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Volledig scherm Theo Maassen. © Brunopress

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.