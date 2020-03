Ilse DeLange op rode stoel van Marco Borsato in finale The Voice Kids

Alicia Keys in nieuwe boek: Ik heb mijn hele leven een masker opgezet

17:06 In haar nieuwe boek More Myself dat volgende week uitkomt, schrijft Alicia Keys over haar levenslange emotionele strijd met zichzelf. ,,Ik baseerde mijn leven op het streven naar perfectie, en dat was erg beklemmend”, zegt de zangeres in het Amerikaanse tijdschrift People.