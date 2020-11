Ilse Warringa: ‘Sommige mannen vinden Juf Ank blijkbaar opwindend’

Bij het schrijven van het scenario voor Luizenmoeder – De Film haalde de actualiteit Ilse Warringa (45) na enkele maanden in. De actrice constateerde tot haar schrik dat de waarschuwing die zij in haar verhaal wilde verpakken, werkelijkheid werd met het uitbreken van de coronacrisis. ,,Ik was anderhalf jaar geleden al begonnen met het uitwerken van de plot. Een belangrijk thema in de film is de doorgeschoten digitalisering en de ontmenselijking op scholen. Ik maak mij daarover echt zorgen.’’