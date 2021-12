Imagodeskundige: ‘De Meilandjes begeven zich op glad ijs’

Kaartenbedrijf Hallmark, Emma Matras, Milka en Nivea wisten deze week niet hoe snel ze hun samenwerking met de familie Meiland moesten opzeggen nadat Erica Meiland opmerkingen had gemaakt over mensen met een hoofddoek. Dat zagen de Meilandjes even niet aankomen, vermoedt Van Veen. Omdat de familie over het algemeen uitblinkt in ‘de kunst van het niets doen’, zijn juist merken als Nivea o zo belangrijk. ,,De Meilandjes zijn niet vanwege een bepaald beroep op televisie. Ze zijn beroemd geworden om hoe ze in het leven staan. Dat is best bijzonder, maar dat maakt juist dat ze worden gevolgd omdat ze als persoon leuk worden gevonden’’, legt Van Veen uit. ,,Ze zijn zichzelf, vinden bepaalde dingen. En dat mag, maar je kunt bepaalde mensen tegen je krijgen. Dat wordt een probleem als sponsors gaan afhaken. Als je verder niet echt iets kan, ben je daar toch van afhankelijk.’’