Imagodeskundige: ‘Statement Marco Borsato is wel een beetje een zwaktebod’

Marco Borsato heeft er goed aan gedaan te vragen om een justitieel onderzoek naar de bron van de insinuaties over grensoverschrijdend seksueel gedrag met minderjarige meisjes. ,,Maar de schade aan zijn imago is al aangericht’’, zegt deskundige Zabeth van Veen tegen deze site.

Borsato's advocaten Carrie en Geert Jan Knoops brachten vanavond een persbericht naar buiten waarin de tegenstappen worden aangekondigd. Een prima plan maar hij heeft ‘eigenlijk’ al te lang gezwegen, meent Van Veen. ,,Het credo ‘stilzitten als je geschoren wordt’ werkt niet meer in dit internettijdperk. Borsato komt weliswaar met een plan naar buiten en reageert bij monde van een advocaat - bij zulke beschuldigingen moet je inderdaad heel zorgvuldig reageren - maar in het statement staat niet dat hij het niet gedaan heeft. Dat is wel een beetje een zwaktebod.’’

De zanger en diens advocaten zullen daar hun redenen voor hebben maar de imagodeskundige zou het anders hebben gespeeld. ,,Borsato had ook kunnen zeggen: ‘Ik word van iets beschuldigd waarvan ik mij verre houd en word publiekelijk te kakken gezet. Dit treft niet alleen mij maar ook mijn familie.’ Door dat niet te doen, voorkomt hij weliswaar voor leugenaar te worden uitgemaakt als de insinuaties blijken te kloppen maar nu gaan mensen hier weer op reageren.’’

Quote Je moet niet dronken iemand dood rijden of aan kinderen zitten. Dat vergeeft niemand je Zabeth van Veen

Van Veen begrijpt ook niet waarom de zanger niet eerder reageerde op de insinuaties. Die schaden zijn carrière en gezinsleven. ,,Ik snap dat hij niet meteen met een reactie kwam - je kunt niet op iedereen reageren - maar dit heeft net iets te lang geduurd. Daarmee maakt Borsato het zichzelf niet makkelijk’’, stelt de imagodeskundige.

Grenzen

Als bekende artiest kun je volgens haar veel dingen doen die de buitenwereld je vergeeft, waaronder dronken rijden of drugs gebruiken, maar er zijn grenzen. ,,Je moet niet dronken iemand dood rijden of aan kinderen zitten. Dat vergeeft niemand je.’’ Iemand in de situatie van Borsato kan drie dingen doen, zegt Van Veen. ,,Juridische stappen ondernemen en de bron van de insinuaties voor de rechter slepen als je vals wordt beschuldigd. Kloppen de beschuldigingen wel dan kun je proberen de slachtoffers om te kopen of leg je een bekentenis af en ga je in therapie.’’

In het geval van onschuld is de zanger zelf het slachtoffer en zal de buitenwereld hem vergeven, meent de deskundige. ,,Hij heeft dan wel imagoschade opgelopen maar kan dat herstellen door een eventuele schadevergoeding bijvoorbeeld te schenken aan War Child (waarvan Borsato al 23 jaar ambassadeur is, red.).’’ Van Veen noemt de organisatie die zich inzet voor kinderen in oorlogssituaties, omdat Marco Borsato zich eind vorige maand plotseling terugtrok uit een grote kerstcampagne van War Child. Naar eigen zeggen omdat hij de komende tijd niet beschikbaar is.

Wat het er voor de zanger ook niet makkelijker op maakt, is volgens Van Veen dat hij al eerder in opspraak raakte. ,,Hij ging vreemd en bedroog zijn grote liefde Leontine, een publiekslieveling. Het publiek redeneerde toen: waar rook is, is vuur. Dat bleek achteraf juist te zijn. Dan ligt het voor de hand dat het publiek nu hetzelfde redeneert. Ik denk dan ook dat de insinuaties nog niet voorbij zijn en dat er nog wel wat volgt.’’

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: