Imanuelle Grives: ‘Dit was heftigste én mooiste periode uit mijn leven’

Grives is een van de bekende Nederlanders die in het programma op reis gaan. Zij wordt vergezeld van acteur Victor Reinier, de in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon, Caroline van Eeden, de voormalige huisvriendin van de familie Meiland, en voormalig schaatser Rintje Ritsma. Onder leiding van schipper Hans Bouscholte maakt het vijftal een zeiltocht waarbij ze de Noordelijke Oceaanroute afleggen. Ze leren zeilen en vertellen onderweg hun eigen verhaal. Grives, inmiddels weer op de buis bij Ranking The Stars en nu dus Alle Hens Aan Dek , blikt terug op een bewogen tijd die zoals ze zegt ‘ook mooi was’. ,,Omdat ik gedwongen ben om naar mezelf te kijken. Ik heb er veel van geleerd.”

Het was, zegt ze op de boot, nogal een verschil. ,,Of je nou thuis aan de keukentafel zit iedere zaterdag en zondag een wijntje te drinken en je gaat ineens leven met elkaar, dat was toch anders dan we ons hadden voorgesteld. Dus is er een crash gekomen. Wie weet in de toekomst als we allemaal een beetje geland zijn, dat we elkaar eens aan kunnen kijken en zeggen: ‘Wat hebben wij een waanzinnig avontuur meegemaakt’. Ik hoop dat dat in de toekomst zal gebeuren.”