Imanuelle Grives en Mocro Maffia-sterren in nieuwe superheldenfilm

Lief Klein Konijntje-zan­ger Henkie (77) overleden

Zanger Henk Leeuwis, beter bekend als Henkie, is gisteren na ‘een slepende ziekte’ overleden in Amsterdam. De artiest scoorde op 61-jarige leeftijd in 2006 met zijn Lief klein konijntje, dé zomerhit in Nederland en België. Hij werd 77.

11:44