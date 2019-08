Imanuelle Grives krijgt maandag te horen of ze langer in de cel moet blijven

Interview Sahil Amar Aïssa wil met ‘krankzin­ni­ge’ serie Nederland mooier maken

13:28 Nederland weer een stukje mooier, maar vooral ook beter en liever maken. Dat is precies wat presentator Sahil Amar Aïssa (26) en het team van het gloednieuwe programma Make Holland Great Again willen bereiken. In de NPO-serie komen maatschappelijk relevante missies aan bod, maar komen ook persoonlijke wensen voorbij. En dat alles met een vleugje humor. ,,Dit is echt het meest krankzinnige programma van het jaar”, vertelt Aïssa aan deze site.