Imanuelle Grives raakt erebaantje als ambassadeur Jeugdfonds mogelijk kwijt

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSC), een landelijke organisatie die subsidies verstrekt aan initiatieven op beide terreinen, stopt waarschijnlijk de samenwerking met actrice Imanuelle Grives (34) die momenteel in een Belgische gevangenis zit op verdenking van handel in drugs. De Rotterdamse Grives was sinds 2018 ambassadrice van het fonds. Haar naam is inmiddels van de site verwijderd, zo meldt RTV Rijnmond .

Of de samenwerking met Grives definitief wordt opgezegd, is nog niet duidelijk. Het JSC, dat vanavond niet voor commentaar bereikbaar was, neemt daarover naar verwachting eind deze week een besluit. Niet alleen haar naam is van de JSC-site weggehaald. Hetzelfde geldt voor foto's van de actrice en nieuwsberichten over haar rol als ambassadrice. De actrice blijft nog zeker een maand in de cel, zo heeft de raadkamer van Antwerpen recent besloten. Grives gaat niet in hoger beroep tegen die uitspraak.

Justitie in België heeft nog geen enkele aanwijzing kunnen vinden voor Grives’ verhaal dat ze zich voorbereidde op een rol, aldus een woordvoerder van het OM. ,,Je zou toch zeggen dat er allang een regisseur of zo zich had moeten melden.” Het management van Grives laat weten dat de uitspraak van de raadkamer van Antwerpen een grote teleurstelling is.

De Rotterdamse actrice, die voorlopig uit de serie Spangas is geschreven, werd onlangs aangehouden op het Belgische festival Tomorrowland met meer dan 100 xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine op zak. Ook op haar logeeradres werden drugs gevonden. Ze verklaarde al snel dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol. Tot nu toe is echter nog geen producent, regisseur of scriptschrijver opgestaan die dat bevestigt.

De Belgische justitie ziet in het verweer van Imanuelle Grives overigens geen reden voor strafvermindering. ,,De zaak wordt getoetst en verder nagekeken, maar dat is onmogelijk een verschoningsgrond op het verhandelen van drugs. Op geen enkele manier. Met de hoeveelheden die ze op zak had niet”, zei woordvoerder Stephanie Chomé van het Parket Antwerpen van het Belgische Openbaar Ministerie (OM) al eerder tegen deze site.