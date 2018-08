Imanuelle Grives wordt gymjuf in Spangas

Acteur wilde misbruik door Argento stilhouden

0:55 De acteur Jimmy Bennett wilde stilhouden dat hij was misbruikt door actrice Asia Argento, een voorvechter van de #MeToo-beweging. Dat zegt hij in een verklaring. TMZ heeft ondertussen de hand weten te leggen op een foto waarop Bennett en Argento samen in bed lijken te liggen.