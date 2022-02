Imca Marina en Adelheid Roosen op zoek naar de liefde in valentijnsspecial First dates

Op het podium zong Imca Marina talloze malen over hartenroerselen (‘liefde is geen spiegelei’), maar veel geluk in de liefde had ze nooit. Toch wil de zangeres, 80 jaar oud, de liefde niet afschrijven.

Ook Adelheid Roosen (63) stort zich in het avontuur. Zij zoekt een date die open-minded is, vurig in het leven staat én - net als zijzelf - van zoenen houdt. Roosen heeft een blind date met de 59-jarige Frans.

De Rotterdamse influencer Shirley Cramer (27), bekend van Ex on the beach en Temptation island, heeft ook zo haar wensen wanneer ze het restaurant betreedt. Zij is op zoek naar een ‘stoere bad boy met goede intenties’. Maar of dit lukt, is de grote vraag. Want zoals Imca Marina eind jaren 60 al zong: ‘Als het niet echt is, dan maar niet’.