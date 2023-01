In deze misdaadserie is zelfs de rechercheur een mysterie

serierecensieEen geslaagde misdaadserie staat of valt niet alleen met een intrigerend plot. Minstens zo belangrijk zijn de personages, met name de speurneuzen. Een rechercheur die gescheiden is, last heeft van een drankprobleem en in onmin werkt met zijn meerderen is inmiddels een uitgekauwd cliché.

Three Pines Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaadserie (Amazon Prime Video)



Daarom is elke politieman of -vrouw die afwijkt van deze norm een pluspunt voor de betreffende serie. Een bewijs daarvoor levert de rechercheur die in de Canadese misdaadserie Three Pines wordt voorgesteld. Alfred Molina, onder meer bekend uit de films Spider-Man 2 en Frida, vertolkt Armand Gamache, een bedachtzame, empathische man zonder echte privéproblemen, die eruit op wordt gestuurd om een moord op te lossen in het provinciedorp Three Pines, waar ‘de meeste gehate vrouw’ uit deze regio om het leven is gebracht. Het slachtoffer had net een boek gepubliceerd waarin zij vrijwel iedereen de mantel uitveegt. Dus zijn er meer dan genoeg verdachten, zeg maar het hele idyllische dorp.

Voor Gamache is het onderzoek naar deze bijzondere moord maar bijvangst. De vermoorde vrouw werd min of meer in het openbaar geëlektrocuteerd tijdens een dorpsfeestje met veel getuigen. Wat de rechercheur eigenlijk meer interesseert is een tweede zaak, over de vermissing van twee Indiaanse tieners die hem niet loslaat. Vooral omdat de familieleden de Canadese politie verwijten geen echte interesse te tonen in deze verdwijning.

Het bijzondere van Three Pines is niet alleen de bedachtzame wijze van opereren van Gamache. De serie haakt ook in op het lot van de originele Indiaanse bevolking waar enkele schrijnende voorbeelden van worden gegeven. Zeker als in een later onderzoek ook een moord in een voormalig katholiek kindertehuis moet worden uitgezocht.

Three Pines zit vol met personages die niet bepaald alledaags zijn. Zo loopt er een bejaarde vrouw met een gans rond die over bijzondere gaven lijkt te beschikken. Maar het meest beklijft toch Gamache die in de latere afleveringen ook een verleden meetorst dat via schaarse terugblikken mondjesmaat wordt opgediend. Ook Gamache is een mysterie.

Meer van onze recensies lezen? Zoek hieronder een serie of blader door de artikelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.