In dit programma mogen komieken juist niet lachen om elkaars grappen: ‘Pure horror’

Last One LaughingHet is een simpel, maar wereldwijd succesvol concept: tien komieken in een huis, die zes uur lang niet mogen lachen. Tineke Schouten en Henry van Loon doen mee aan de Nederlandse versie LOL last one laughing, twee Vlamingen presenteren. ,,Dit is pure horror’’, zegt Philippe Geubels, een van hen.