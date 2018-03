In het laatste seizoen van House of Cards zit Claire op de troon

Het laatste seizoen van House of Cards is na de zomer te zien op Netflix. Dat is vannacht aangekondigd in de eerste vrijgegeven trailer van het zesde en tevens laatste seizoen. En er is maar een persoon waar het allemaal om draait: Claire Underwood.

Over de verhaallijn van het laatste seizoen weten we nog niet veel. Wat we wél weten is dat Kevin Spacey uit de serie is geschreven. Geen in de camera pratende Frank Underwood meer. De beschuldigingen van seksuele intimidatie aan de kant van de acteur zorgde ervoor dat de opnames in november tijdelijk werden opgeschort. De producent wilde tijdens deze opnamepauze zelf uitzoeken hoe het precies zat rondom de beschuldigingen, die aan het licht kwamen door de #metoo beweging.

Uiteindelijk werd geconcludeerd dat er niks anders opzat dan de samenwerking met Spacey te beëindigen. Hoe hij precies uit de serie is geschreven, is niet bekend. Veel fans denken dat hij zal sterven, zo is te lezen op diverse fora. Het gedwongen vertrek van Spacey zorgt er in ieder geval voor dat er meer ruimte is voor Robin Wright, die de rol van Claire Underwood speelt. Dat is ook duidelijk te zien in de trailer, waar Claire in de presidentsstoel zit in The Oval Office. 'We're just getting started' is haar mededeling, gevolgd door de wapenkreet 'Hail to the chief'.

De verhaallijn waarin Claire op de voormalig 'troon' van haar man zit, is geen enorme verrassing. In de laatste aflevering van seizoen vijf is te zien hoe Claire een telefoontje krijgt van Francis. Ze drukt hem weg, kijkt in de camera en zegt resoluut: 'My turn'.

De dupe

Dat producent Netflix sowieso het laatste seizoen van House of Cards af zou maken - met of zonder Spacey - was al even bekend. Netflix wilde niet dat de 300 medewerkers van de serie opeens zonder baan zouden zitten door een situatie waar zij geen enkele schuld aan hadden.

Het misbruik van Spacey kwam aan het licht toen hij begin november werd beschuldigd van een poging tot aanranding in de jaren 80. Spacey was toen 26, de jongen die de beschuldiging uitte, Anthony Rapp, slechts 14. Sindsdien hebben meerdere mannen hun verhaal gedaan. Er zou sprake zijn geweest van seksuele intimidatie, aanranding en pogingen tot verkrachting. Acht medewerkers van House of Cards hebben aangifte gedaan.

Spacey, die op twitter zijn excuses heeft aangeboden en uit de kast kwam als homoseksueel, is sindsdien van de radar verdwenen. Zowel zijn agent als zijn publicist namen afstand van de acteur.

Wie keert terug?