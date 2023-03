In het Luther-universum is inmiddels alle logica zoek

recensieEerlijk, de BBC-serie Luther (2010-2019) blonk óók niet uit in geloofwaardigheid. De door Idris Elba gespeelde detective kwam met meer weg dan Kiefer Sutherlands praktisch onsterfelijke Jack Bauer in 9 seizoenen 24 . Maar wat deze langverwachte Netflix-film doet, is ronduit lachwekkend.

Luther: The Fallen Sun Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Actie/Thriller



De titelheld is inmiddels ex-detective; hij kleurde in de vijfde en laatste reeks dusdanig buiten de lijntjes dat hij (terecht) achter de tralies belandde. Eén keer niezen en meneer staat, in dit Luther-toetje, weer buiten. Hij móet en zal cybercrimineel David Robery (Andy Serkis) uitschakelen. Waarom, wordt nooit helemaal duidelijk. Voor plaatsvervangend agent Odette (Cynthia Erivo) is het wel handig. Voor het pakken van de schurk is Luthers sturm und drang-aanpak – lees: een ‘echte kerel’ – misschien toch wel nodig.

The Fallen Sun probeert het gebrek aan logica te verdoezelen door de vaart er goed in te houden en de boel met flitsende achtervolgingsscènes dicht te plamuren. Dat is allemaal voor niets als je geen seconde gelooft dat Luthers leven op het spel staat. Een gemiddeld Fast and the Furious-avontuur is spannender.

Keihard zijn en van locatie naar locatie hollen zonder je Britse onkreukbaarheid te verliezen; Idris Elba is en blijft in elk geval een genot om naar te kijken. Laat hem in vredesnaam de nieuwe James Bond zijn. In een Bondfilm met meer kwaliteiten dan dit prul, alsjeblieft.

Regie: Jamie Payne. Hoofdrollen: Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis en Dermot Crowley

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: