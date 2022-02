In Oekraïne vallen de bommen, op RTL 4 kletste Pernille gezellig over moestuinen

Tips voor moestuinen. Ik wist niet dat dát was waar ik behoefte aan had, maar toch vond ik mezelf donderdagmorgen terug voor de tv terwijl ik als een halve waanzinnige zat mee te knikken met Koffietijd-presentatrice Pernille La Lau. Moestuintips, ja zeker, kom maar door. Niet dat ik een moestuin heb of er snel een zal beginnen. Maar op deze sombere donderdagmorgen klonken zinnen als ‘we gaan de groene vingers een beetje prikkelen’ me als muziek in de oren.