In serie Arcadia worden alle vrijheden afgenomen: 'Ik ben wel eens bang dat we die kant opgaan’

Videoland-serie / Met video Serie over ontluiken­de liefde tussen Máxima en Wil­lem-Alexander: ‘Ze noemde hem cookie’

De duurste Videoland-serie ooit gaat over Máxima. Een jonge Argentijnse actrice speelt haar, Martijn Lakemeier is Willem-Alexander in de serie die volgend jaar online moet komen. En RTL-baas Peter van der Vorst, voormalig koningshuisverslaggever, bemoeit zich actief met de serie, vanuit zijn oude stiel.