Inbraak bij Sylvie Meis: ‘25 Hermès-tassen met waarde van 800.000 euro buitgemaakt’

DJ Joost van Bellen uitgeschol­den voor ‘kankerhomo’, echtgenoot in gezicht ge­spuugd

Dj en schrijver Joost van Bellen is in Amsterdam uitgescholden voor ‘kankerhomo‘, zo stelt hij op Twitter. Daar zegt hij ook dat zijn echtgenoot eerder deze week tot twee keer toe in het gezicht is gespuugd.