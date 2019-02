Indringer Late Night weer op vrije voeten, Twan Huys reageert

Vanochtend maakte RTL bekend aangifte te doen tegen de indringer, een fan van YouTuber PewDiePie, wegens lokaalvredebreuk, het binnendringen en niet willen verlaten van een bepaalde locatie die voor een openbare dienst wordt gebruikt. ,,De politie adviseerde ons om dit te doen. Vooral om in de toekomst soortgelijke situaties tegen te houden, is het goed om dit wel serieus te nemen. Anders geef je een signaal af dat dit zomaar kan”, zegt de presentator tegen Boulevard . ,,Stel je voor dat je in een emotioneel gesprek zit en iemand doet dan zoiets. Dat kan natuurlijk niet.”

De man stormde binnen op een ‘onschuldig’ moment, toen Huys in gesprek was met radio-dj Fernando Halman. ,,Ik zag in mijn linkerooghoek dat er iemand vanaf de tribune op mij af kwam stormen. Ik kon wel meteen zien dat het ging om een prankster en nam het niet heel serieus. Hij kwam wel dichtbij me in de buurt, maar de beveiliging zat er meteen op en die handelde onwijs adequaat. Die hebben hem vastgegrepen. De man kon nog wel een briefje naar mij toe gooien. Aanvankelijk was de tekst onleesbaar, maar ik begreep later wat het was.”