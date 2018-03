Inge verliefd op eigen beachhaar en Nicolette druipt na van zwempartij

Brutaal meisje Tatum Dagelet sprong zo ongeveer uit haar vel van woede toen ze bij een supermarkt ontdekte dat groente en fruit er kunstmatig fris worden gehouden met een waterdampmachine. ,,Mistmadness'', vindt ze.

Naast onnodige #plasticverpakkingen zie ik zowaar esthetische (onnodig, lijkt me) mistmachines (of whatever?) bij de groente afdeling #whatsup @albertheijn ? #supermarkt #stoponnodigeweetikveel #mistmadness #natuurenmilieu Een foto die is geplaatst door null (@tatumdagelet) op 28 Mar 2018 om 23:14 PDT

Naomi van As en haar geliefde Sven Kramer komen van alle sportieve verplichtingen bij in snikheet Dubai.

• 🌴Holiday time 🌴• #dubai Een foto die is geplaatst door null (@naomivanasofficial) op 29 Mar 2018 om 2:08 PDT

Meervoudig zwemkampioene Inge de Bruijn is weer eens naar de kapper geweest waar ze zich vandaag 'strandhaar' liet aanmeten. De lokken van Inge zijn, getuige de hashtag extensions, deels echt.

Marieke Elsinga is er eens goed voor gaan zitten. Voor de zoveelste keer in haar nog korte carrière werd ze in een studio mooier gemaakt met dikke lagen mascara, oogschaduw, poedertjes, foundation en waarschijnlijk nog veel meer.

In de stoel van @bvanmunster 😊 Een foto die is geplaatst door null (@mariekeelsinga) op 29 Mar 2018 om 1:47 PDT

Het kookboek van de nog maar 10-jarige Shane Kluivert is een regelrechte verkoophit. Volgens het jonge succesvloggertje is zijn onlangs verschenen epistel nu al toe aan een tweede druk.

Thank you everybody for buying my cookbook 💙💛💚💜my brother just 📞 and in 2 days 2nd print run 🎉🎉🎉🎉 Nederlands: bedankt voor de tweede druk van mijn kookboek super leuk ook voor de hondjes 🐶👊🏾 Een foto die is geplaatst door null (@shanekluivert) op 29 Mar 2018 om 2:59 PDT

Presentatrice Nicolette Kluijver is vandaag voor haar werk wat baantjes gaan trekken en besloot na afloop een druipende halve selfie te maken.

🏊🏼‍♀️voor werk even snel een paar baantjes! #fitgirl 🤸🏼‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 29 Mar 2018 om 3:03 PDT

Nog een Nicolette, in dit geval Van Dam. Eén van haar dochtertjes toonde vandaag trots haar zelfgemaakte paasdoos.

Oh wat is ze trots op haar zelfgemaakte paasdoos! 🐣💛🐥 Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 29 Mar 2018 om 3:05 PDT

Dj Sunnery James, de echtgenoot van Doutzen, blaast vandaag 39 kaarsjes uit en hij voelt zich met een ietwat verschrikt gezicht gezegend dat hij die leeftijd bereikte.

Blessed with another year 🎉 Een foto die is geplaatst door null (@sunneryjames) op 29 Mar 2018 om 4:16 PDT

Happy birthday to this amazing young boy that I may call my husband! Grateful for all the beautiful moments we spend together @sunneryjames 🙏🏼 Lieve @ronnygee & @wonnygee GEFELICITEERD met jullie bijzondere zoon❤️ #hbd Een foto die is geplaatst door null (@doutzen) op 29 Mar 2018 om 2:47 PDT

Actrice Kimberley Klaver gaf vandaag een badeentje zwemles in haar riante, half volgelopen hoekbad.

Favorite things 🛁. #polaroid.🦆📸 Een foto die is geplaatst door null (@kimberleyklaver) op 29 Mar 2018 om 1:14 PDT

Sanne Vogel (actrice) werd vandaag blij van een prikkende cactus.

#me and a #cactus #poserendoejezo #gekkigheid #koffietijd #cactusmodel Een foto die is geplaatst door null (@sannevogel) op 29 Mar 2018 om 3:54 PDT

Formule 1-held Max Verstappen struinde vandaag rond in een Australische dierentuin waar hij zich verbaasde over al het goede werk dat men daar voor de dieren doet.

Very impressed by the great job being done by the people @australiazoo. Really enjoyed the experience Een foto die is geplaatst door null (@maxverstappen1) op 29 Mar 2018 om 4:16 PDT

Fashionista en modeontwerpster Nikkie Plessen stapte gisteren met haar voltallige personeel in het vliegtuig, maar de eindbestemming wisten we nog niet. Vandaag werd meer duidelijk over het bedrijfsuitje. Het gezelschap is op wintersport in Oostenrijk.

🎿🎿🎿 Day 1 😛 #NIKKIE #skitrip2018 Een foto die is geplaatst door null (@nikkie_official) op 29 Mar 2018 om 3:14 PDT

Altijd leuk zo'n terug in de tijdfoto. Marco Borsato kwam in zijn privéarchief onderstaand kiekje tegen waarop hij in vervlogen jaren te zien is met niemand minder dan Katja Schuurman.