Inmiddels weten we dat Máxima genadeloos is als het aankomt op haar voeten

Jack­ass-ster Bam Margera is weer gevonden na vlucht uit afkickkli­niek

Bam Margera is weer terecht. De eerder deze week als vermist opgegeven Jackass-ster is aangetroffen in een hotel in Delray Beach in Florida. Volgens entertainmentsite TMZ is de 42-jarige tv-persoonlijkheid nadat hij was gevonden door een crisisinterventieteam en de politie teruggebracht naar de afkickkliniek waar hij uit verdwenen was.

12:16