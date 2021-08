Instagram haalt account Sonja Bakker offline na ‘stelen van recepten’

RTL Boulevard ontdekte dat verschillende gerechten van de succesvolle Bakker wel erg veel gelijkenissen vertoonden met die van andere, beroemde foodbloggers. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere gerechten, waaronder een currygerecht met kokos en een recept van kippendijen met groenten, die zelfs qua garnering identiek zijn.



Een van de foodbloggers die lucht kreeg van de mogelijk gestolen recepten, is Silvia Ribas Dunnirvine. ,,Ik kon het niet geloven. Ze had er ook niet één gestolen, maar meerdere. Eentje heeft ze zelfs drie keer gedeeld. Het is voor ons zo veel werk om te maken en dat iemand dan net doet alsof het van haar is, is hartverscheurend”, vertelt ze aan RTL Boulevard. Dunnirvine begrijpt bovendien niet waarom Bakker met haar grote bereik recepten zou stelen. ,,Als je een kleine blogger bent en je deelt een recept met een paar duizend mensen, dan komt bijna niemand erachter dat je het steelt. Maar nu gaat het om iemand die beroemd is in Nederland.”