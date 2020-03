Instrumenten Jimi Hendrix en Eric Clapton onder de hamer

De duurste gitaar die onder de hamer gaat is Hendrix’ Starfire V uit 1967, het startbod daarvan staat op 250.000 dollar. Verwacht wordt dat bijna het dubbele wordt neergeteld. De legendarische gitarist speelde er onder meer op in 1968 tijdens een spontaan optreden met Frank Zappa in een bar.



Een andere bijzondere gitaar waar fans op kunnen bieden, is er een van Jimmy Page (Led Zeppelin). De Fender Stratocaster, die naar verwachting 150.000 dollar gaat opbrengen, werd door de gitarist begin jaren negentig gebruikt. De muzikant had de gitaar ook bij zich tijdens een optreden van een onbekende Amerikaanse band in een café. Page zou zich aan het eind van een show hebben voorgesteld aan de groep en vervolgens meerdere keren met de band het podium hebben gedeeld in een halflege bar.



Fans hebben tot begin volgende maand om te bieden op de instrumenten.