Internationale Theaterdag: herken jij deze musicalsterren?

Update Na run op tickets: Acda en de Munnik doen drie keer Ziggo Dome en kijken naar meer

Het concert dat Acda en de Munnik op 28 oktober geven in de Ziggo Dome, is zaterdag binnen vijf minuten uitverkocht. Het muziekduo dat donderdag zijn rentree aankondigde, heeft meteen twee extra concerten in de voorverkoop gedaan. Die zijn inmiddels ook uitverkocht. De optredens zijn op 26 en 27 oktober.