Internetsensatie Orgel Joke (73) speelt Zwarte Cross plat: ‘Dat ik dit nog mag meemaken’

Het megasucces van Harry Styles en Rosa Linns songfesti­val­lied had even tijd nodig

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 16 juli. In de lijst zien we 4 zittenblijvers, 5 binnenkomers, 15 zakkers en 16 stijgers. Luister hier naar de podcast van het Top 40-weekoverzicht.

15 juli