Investeerder pompt geld in merk Victoria Beckham

De investeerder is gespecialiseerd in luxemerken en noemt Victoria een geweldige ondernemer. ,,Ze is een inspiratiebron voor miljoenen vrouwen overal ter wereld en ze heeft een uniek merk neergezet met een eigen identiteit en veel potentieel", zegt de eigenaar van het investeringsbedrijf.

Victoria is in haar nopjes met de investering. Haar merk kan nu op vele manieren aan schaalvergroting gaan werken. In een persbericht bedankt ze de investeerder en zegt ze blij te zijn dat ze iemand heeft gevonden die net zoveel vertrouwen in haar heeft als haar man David en Simon Fuller, haar zakenpartner en voormalig manager van de Spice Girls.

David laat weten ook erg blij te zijn. De oud-voetballer is zelf aandeelhouder in VBL. ,,Ik ben erg trots op het succes van Victoria en al het werk dat ze in de afgelopen tien jaar heeft verzet om haar merk groot te maken", zegt hij. ,,Ik weet zeker dat de volgende tien jaar nog spannender gaan worden."