IOC-baas naar Nederland voor docu over olympische terreuraanslag

Het is vijftig jaar geleden dat elf Israëlische atleten en coaches omkwamen bij een aanslag van Palestijnse terroristen tijdens de Olympische Spelen in München. In een tweedelige documentaire van de KRO-NCRV volgt presentator Twan Huys de Nederlandse Ankie Spitzer. Haar man was de nationale schermcoach van Israël en één van de slachtoffers. De weduwe is al vijftig jaar op zoek naar antwoorden. Hoe werden haar man en zijn lotgenoten vermoord? Wie is de moordenaar? En wat is er met hem gebeurd? Spitzer klopte jarenlang tevergeefs aan bij de Duitse autoriteiten, maar krijgt - na intensieve research van de documentairemakers - alsnog volledige toegang tot het dossier, waardoor haar belangrijkste vragen eindelijk worden beantwoord. Twan Huys roemt de vasthoudendheid van de weduwe: ,,Ankie Spitzer heeft met niet aflatende energie als een leeuw gevochten de waarheid boven tafel te krijgen. Het is wrang dat dit vijftig jaar heeft geduurd.”