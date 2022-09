Is Ali B bezig met een comeback? Rapper is aan het werk in de studio

‘Guess, who's back?’ vraagt Brownie Dutch in een filmpje in zijn Stories op Instagram. Vervolgens loopt hij de studio in en daar staat Ali B te rappen. Het is de eerste keer sinds de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van diverse vrouwen dat hij gespot wordt tijdens zakelijke activiteiten. Lange tijd verbleef Ali B in Dubai en trok zich helemaal terug uit het publieke leven.



Zijn manager en vrouw Bregje Kommers laat via RTL Boulevard weten dat Ali B ‘nooit gestopt is met muziek maken’. ,,Er is niets concreets qua release. Maar muziek maken is onderdeel van zijn dna. De post van Brownie was spontaan, Ali was er niet van op de hoogte.”



Zelf laat Ali B nog niets van zich horen. Vlak na de uitzending van Boos plaatste hij een statement op Instagram. Sindsdien heeft hij niets meer gedeeld op het platform.



