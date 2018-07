‘Is overstap van RTL naar SBS 6 slimme zet van Gordon?’

Vader Michael Jackson in besloten kring begraven

7:22 Joe Jackson, de vorige week overleden vader van King of Pop Michael Jackson, is gisteren ter aarde besteld op begraafplaats Forest Lawn Memorial Park, even buiten Los Angeles. Daar ligt ook zijn zoon begraven. De ceremonie was alleen toegankelijk voor familie en goede vrienden. Later wordt ook nog een publiek afscheid georganiseerd voor de oprichter van de legendarische Jackson 5.