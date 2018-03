Isa Hoes en Medina Schuurman spelen voorstelling over ouder worden

Piet Veerman kroop door oog van naald na weghalen tumor uit rechterlong

10:28 Piet Veermans (75) leven hing drie jaar geleden aan een zijden draadje nadat een tumor in zijn long was geconstateerd die moest worden verwijderd. Maar inmiddels gaat het weer stukken beter met de Volendamse zanger van The Cats. ,,Ik had nooit gedacht dat ik mijn verjaardag nog zou halen.''