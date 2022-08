Isa ‘slachtoffer’ van vliegchaos en Sylvie gespot in capuchontrui

Rechter oordeelt in december over scheiding Kim Kardashian en Ye

De resterende financiële en voogdijkwesties in de scheiding tussen Kim Kardashian en Kanye West, die tegenwoordig als Ye door het leven gaat, zullen in december worden afgehandeld. De rechtbank in Los Angeles heeft va ndaag besloten dat Kardashian en Ye in de laatste maand van dit jaar voor de rechter moeten verschijnen.

5 augustus