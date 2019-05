Isabelle Huppert: Mijn films zijn mij allemaal even lief

Actrice Isabelle Huppert is zelf de tel kwijt. Hoe vaak is zij nu met een speelfilm in de competitie van Cannes vertegenwoordigd geweest? 22, of misschien wel 26 keer als zij ook de producties meerekent die niet in de race om de Gouden Palm waren opgenomen. ,,Het moet inderdaad een record zijn”, stelt zij voorzichtig vast.



Feit is dat Huppert (66) een festivalveteraan is. Ze zat zelfs twee keer in de prestigieuze jury, een keer als voorzitter. Met het toekennen van de Gouden Palm heeft zij dus genoeg ervaring. ,,Mijn opstelling was heel simpel. Ik ging als liefhebber kijken en niet als professional. Recensies over de geselecteerde competitiefilms probeerde ik in die periode te vermijden. Dat doen de meeste juryleden, is mijn ervaring. Je zit namelijk in een soort cocon en dan wil je niet van buitenaf worden beïnvloed.”



Ook dit jaar is zij weer in Cannes. Nu met een film van Ira Sachs, getiteld Frankie, waarin zij de titelrol speelt. Het familiedrama draait om een actrice, gespeeld door Huppert, die haar familie nog eenmaal bijeen brengt in Portugal. Zij is stervende en wil nog enkele zaken regelen voordat zij te ziek is geworden.



De film lijkt zwaar op de hand, maar heeft ook geestige momenten. Als Frankie, haar koosnaam voor haar dierbaren, in het zwembad onbespied het water induikt, zegt zij tegen haar kleindochter die haar waarschuwt voor mogelijke paparazzi: ,,Maak je niet druk, ik ben heel fotogeniek.” Tijdens het interview zegt Huppert met een pokerface dat zij dit ook over zichzelf zou zeggen. Om er dan voor de zekerheid maar aan toe te voegen dat zij dit, net als haar personage, ironisch bedoelt.