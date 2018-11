Italiaanse filmmeester Bernardo Bertolucci (78) overleden

Hij was vooral bekend door de schandaalfilm Last Tango in Paris (1972) met Marlon Brando en Maria Schneider in de hoofdrollen. De laatste voelde zich, zo verklaarde zij jaren nadien, misbruikt door haar tegenspeler en regisseur die haar tamelijk expliciete seksscènes lieten spelen. Toch wordt de film over man die na de dood van zijn echtgenote in een emotioneel vacuüm belandt algemeen beschouwd als een meesterwerk.

Bertolucci begon zijn loopbaan als scenarist en regieassistent van collega Pier Paolo Pasolini. Hij brak door met de film Il Conformista (1970) over het Italiaanse fascisme. Hetzelfde onderwerp kwam ook aan de orde in zijn andere meesterwerk, Novecento (1976), met Donald Sutherland, Robert de Niro en Gerard Depardieu in de hoofdrollen. Het epos duurde zes uur en werd in twee delen in de bioscoop uitgebracht. De film verhaalt over de strijd tussen de communisten en fascisten in Italië.

Voor zijn epos The Last Emperor (1987) won Bertolucci een Oscar als beste regisseur. De film over de laatste keizer van China die onder het bewind van Mao een heropvoeding moest ondergaan won ook de Academy Award voor beste film.

Bertolucci, een marxist van huis uit, liet altijd politieke elementen in zijn werk doorschemeren. Maar schuwde ook heftige liefdesdrama’s niet, zoals The Dreamers De laatste jaren van zijn leven verplaatste Bertolucci zich na een val in een rolstoel. Het weerhield hem er niet van om films te maken en festivals te bezoeken, zoals het Internationale Filmfestival van Rotterdam voor zijn laatste film Io e ete (2013).

Bertolucci, die in 2013 werd geïnterviewd door Twan Huys en studenten in College Tour, was al langere tijd ziek.