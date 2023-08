Italiaanse songfestivalwinnaar Toto Cutugno (80) overleden

Cutugno won met het nummer Insieme: 1992 het Eurovisiesongfestival van 1990, dat dat jaar in Zagreb werd gehouden. Het was de tweede keer dat Italië het songfestival won en de laatste keer voor Måneskin dat in 2021 weer deed. Insieme: 1992 werd een bescheiden hit in Europa. In Nederland kwam het nummer niet verder dan de 15e plaats. In België behaalde het liedje de 8e positie in de hitlijst.