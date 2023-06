Jack Black maakt nietsverhullende parodie op iconische video van Wicked Game

Ontslagen oud-visagist DWDD heeft gesprekken gevoerd met Matthijs van Nieuwkerk: 'Geeft erkenning'

Oud-visagist Jelleke van Rijsoort, een van de DWDD-medewerkers die vorig jaar in de Volkskrant sprak over grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk, is twee keer in gesprek gegaan met de presentator. Ze heeft daar twaalf jaar op gewacht, sinds haar plotselinge ontslag in 2011. ,,Het ruimt op en geeft erkenning. Ik wilde na het verschijnen van het Volkskrant-verhaal graag met hem in gesprek en daar is gehoor aan gegeven”, aldus Van Rijsoort dinsdagavond in RTL Boulevard.