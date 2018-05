Jacques Herb (71) getroffen door herseninfarct

Huwelijks­goodie­bag Harry en Meghan verkocht voor 25.000 euro

18:11 Een goodiebag die werd uitgedeeld bij het huwelijk van prins Harry en Meghan is voor 21.400 pond (bijna 25.000 euro) van eigenaar gewisseld. Op het linnen tasje met de initialen van de hertog en hertogin van Sussex is via veilingsite eBay 83 keer geboden, meldt Sky News.