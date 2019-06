Jada Pinkett-Smith kampte met zelfmoordgedachten

Vooral het draaiende houden van het gezin vond Jada pittig, bekent ze in een interview met People Magazine. Ze was naar eigen zeggen zo bezig met Will en hun twee kinderen, Jaden (21) en Willow (18), dat ze zichzelf compleet vergat. ,,We waren te veel bezig met wat er buiten het gezin gebeurde. Maar voor ons als familie was dat niet de aandacht en zorg die we nodig hadden’’, zegt de 47-jarige Jada. ,,Toen ik bijna 40 was, dacht ik: ik kan dit niet meer. Ik was zo uitgeput.’’