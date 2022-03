Jada Pinkett Smith reageert na Oscar-incident Will Smith

‘Dit is de tijd om te genezen, en ik ben er klaar voor’, valt te lezen op het plaatje dat de actrice vanmiddag (Nederlandse tijd) postte. De actrice laat verdere uitleg in het bijschrift achterwege.



Tijdens de uitreiking van de Oscars afgelopen maandagnacht, sloeg Smith Chris Rock in zijn gezicht nadat die een grap had gemaakt over het kale hoofd van Smiths vrouw Jada. Zij lijdt aan de haarziekte alopecia en is daarom sinds enige tijd kaal.



Smith bood vannacht zijn excuses aan. ‘Geweld is in welke vorm dan ook giftig en destructief. Het gedrag dat ik tijdens de Academy Awards heb vertoond is onacceptabel en niet te vergeven. Grappen die over mij worden gemaakt horen bij mijn werk, maar een grap die over Jada’s medische conditie gemaakt werd ging me te ver en daardoor reageerde ik emotioneel’, liet hij weten in een statement.