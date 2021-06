Jaimie Vaes: Geen fysiek geweld bij incident, Jorik gaat wel liever zijn

Jaimie Vaes is naar eigen zeggen niet lichamelijk mishandeld tijdens de knallende ruzie met haar verloofde Lil’ Kleine op Ibiza. Dat zegt ze in een video die ze samen met de rapper heeft opgenomen en zojuist in zijn Instagram Stories verscheen. De artiest zal in het vervolg wel ‘liever’ voor haar zijn, benadrukt ze.

Het is de eerste keer dat Vaes en Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, op beeld van zich laten horen sinds de veelbesproken arrestatie van de artiest op het Spaanse eiland. Volgens ooggetuigen was Jaimie bebloed en gewond de lobby van een hotel in gerend na een incident met Jorik, maar daar is volgens haar niks van waar.

,,Even een berichtje namens mij en Jor’’, begint Jaimie de video. ,,We denken dat dit nodig is, omdat wij de afgelopen tijd de ergste horrorverhalen en leugens hebben zien verspreiden over ons en ons gezin. Dit moet gewoon stoppen.’’ De twee namen de afgelopen week rust om alles ‘te laten bezinken’, maar dat had niet het gehoopte effect. ,,Hoe rustiger we werden, hoe meer verhalen er kwamen. Dat is gewoon ontzettend pijnlijk om te lezen.’’

Er was op Ibiza weliswaar sprake van een stevige ruzie, maar geen gevaarlijke situatie voor hun zoontje Lío (2). ,,We zijn de liefste ouders voor Lío, we zullen nooit iets doen om hem in een situatie te brengen die niet gezond is of gevaarlijk’’, zegt Vaes. ,,Die avond is er geen fysiek geweld geweest. Natuurlijk, wij maken ruzie en die raken weleens verhit en we snappen ook dat we een voorbeeldfunctie hebben en dit mag absoluut geen voorbeeld zijn dat ruzie oké is.’’

Jorik komt vrijwel niet aan het woord, maar zegt wel: ,,De moeder van mijn kind, de vrouw van wie ik houd, zou ik nooit oprecht pijn doen. Dat is niet mijn bedoeling, als ik je ooit pijn zou hebben gedaan, weet je dat dat niet de bedoeling was. Maar leugens die verspreid worden, is niet de bedoeling.’’

Jaimie onderbreek hem en zegt: ,,Hij gaat wel iets liever zijn.’’ Ze besluit: ,,Alsjelieft, laat het rusten. Het is nu wel genoeg geweest. We hopen met ons gezin hier ook weer sterker uit te komen.’’

