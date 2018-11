Jamai: Ik ben de helft van wat ik was

Jamai bedankte drie dagen geleden het OLVG in Amsterdam voor de goede zorgen, maar vooral zijn zwager van wie hij een nieuwe nier kreeg omdat ze dezelfde bloedgroep hebben. ,,Het is bizar dat iemand zoiets doet en buitenaards dat iets van hem nu in mij zit’’, aldus de zanger/presentator tegen RTL Boulevard . ,,Die jongen verdient echt een standbeeld.’’

De zanger/presentator kreeg afgelopen juni na een bezoek aan zijn huisarts te horen dat het flink mis was. Een dialyse van tien weken en een niertransplantatie waren onvermijdelijk. ,,Mijn eerste reactie was: Ga ik dood? Maar al snel werd duidelijk dat ik geholpen kon worden’’, vertelt Jamai. Met zijn zwager sprak sprak hij vervolgens een duidelijk doel af: tijdens het kerstdiner móest er een biertje worden gedaan. Dat lukte.

Op vrijdag 21 december treedt de afgeslankte Jamai, die voor zijn comeback zijn haar platinablond verfde, in Ahoy op tijdens Holland Zingt Hazes. Binnenkort is hij ook weer te zien als backstage reporter in The Voice of Holland.