Wie kent Gloria Grahame nog? De Hollywoodvedette was in de jaren 50 een grote ster die gespecialiseerd was in het vertolken van hitsige, vaak fatale vrouwen. Zij speelde met giganten als Humphrey Bogart, James Cagney en Kirk Douglas in klassiekers als Big Heat, In a Lonely Place en The Bad and the Beautiful. Zij won voor de laatste film zelfs een Oscar. Over de laatste jaren van haar leven is weinig bekend. Dat wordt rechtgezet in de aangrijpende en ontroerende film Film Stars Don’t Die in Liverpool. Gevolgd wordt Grahame (fenomenaal gespeeld door Annette Bening) in haar nadagen die zij in Engeland slijt, vooral in bescheiden toneelproducties.



Tijdens deze fase in haar leven ontmoet zij als gevorderde vijftigplusser een veel jonge acteur (Jamie Bell) met wie zij een verhouding krijgt. Het leeftijdsverschil speelt af en toe op, maar de viermaal gescheiden Grahame hecht zich echt aan haar jongere collega die niet van haar zijde wijkt als zij zwaar ziek wordt. Film Stars Don’t Die in Liverpool biedt een unieke kijk op vergane glorie, veerkracht en de wil om het leven te omarmen, ook al zijn de dagen geteld. (Ab Zagt)