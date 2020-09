James Cameron: opnames Avatar 2 en 3 bijna klaar

De regisseur werkt simultaan aan vier Avatarfilms, die in 2022, 2024, 2026 en 2028 moeten uitkomen. Eerder zouden alle delen een jaar eerder verschijnen, maar de uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten. In een videochat met Arnold Schwarzenegger voor de Austrian World Summit laat Cameron weten dat het uitstel niet betekent dat hij een jaar langer heeft om de films te maken. ,,Want de dag nadat we Avatar 2 opleveren, moeten we gelijk door met Avatar 3 .”

De films worden, net als het origineel uit 2009, opgenomen in Nieuw-Zeeland waar het coronavirus redelijk onder controle is. ,,We kunnen hier goed functioneren”, aldus Cameron. ,,We kunnen draaien en het leven is hier min of meer normaal. We prijzen ons daar erg gelukkig mee, en ik zie geen beren op de weg meer om de films af te krijgen.”