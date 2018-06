James Corden in tranen tijdens autoritje met Paul McCartney

,,Oh man, ik raak er helemaal emotioneel van", zegt James als de twee uitgezongen zijn en zijn tranen wegpinkt. ,,Dat had ik niet aan zien komen. Ik herinner me nog dat mijn opa, die muzikant was, en mijn vader naast me kwamen zitten en zeiden: 'We gaan het beste liedje ooit aan je laten horen'. En ik herinner me nog dat ze dit liedje speelden", legde James vervolgens uit. ,,Als mijn opa hier bij was geweest, had hij het fantastisch gevonden.''

Paul vertelde in de auto bij James ook hoe hij de inspiratie kreeg voor het schrijven van Let It Be. "Ik had in de jaren zestig een droom over mijn overleden moeder. Ze kwam naar me toe en vertelde dat het allemaal goed zou komen en dat ik het moest laten gaan", aldus de zanger. ,,Ze gaf me deze positieve woorden en ik werd wakker en ik vroeg me af: 'Wat was dat? Wat zei ze nou? Let it be?' Ik had daar nooit van gehoord. Het klonk goed. Dus zo schreef ik Let It Be."