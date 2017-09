Jamie Foxx en Katie Holmes lijken liefdesrelatie te bevestigen

Romantische film met actrice Lisa Smit wint Amerikaanse prijs

9:55 De romantische komedie All The Single Ladies!, met in de hoofdrol de Nederlandse actrice Lisa Smit, heeft een prijs gewonnen op het Dragon Con Independent Film Festival in de Amerikaanse stad Atlanta. De film werd uitgeroepen tot beste komedie in de competitie, maakte regisseur Yfke van Berckelaer vandaag bekend.