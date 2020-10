Jan de Hoop: Vroeg opstaan blijft drama, maar ik heb me nog nooit verslapen

De Hoop begrijpt dat het niet makkelijk is zo vroeg op te staan. ,,Het blijft een drama om vroeg op te staan. Het is vreselijk", zegt hij tegenover RTL Nieuws. Zijn wekker gaat iedere dag om 03.45 uur en een halfuur later zit hij in de auto naar zijn werk. ,,Als ik eenmaal op ben, dan ben ik wel een ochtendmens”, aldus De Hoop.



Giel Beelen, die tussen 04.00 uur en 06.00 uur zijn radioshow presenteert, is dat blijkbaar nog niet. Vorige week vrijdag kwam hij anderhalf uur te laat voor zijn programma en vanmorgen kwam hij zelfs helemaal niet opdagen.



Inmiddels heeft hij spijt betuigd en gezegd dat hij een wekker zal kopen.