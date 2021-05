Jan Dulles en vriendin verwachten opnieuw een kindje

Vorig jaar december moesten Dulles en zijn vriendin onverwacht afscheid nemen van Donna, hun drie maanden oude dochtertje. Het meisje overleed door complicaties die voortkwamen uit een scheurtje in haar middenrif in de armen van haar vader. Het verdriet was enorm. Hoewel Dulles zichzelf had voorgenomen er geen nummer over te schrijven, gebeurde dat uiteindelijk toch. Zo ontstond het lied Vreemde Leegte, waarin hij onder meer zingt over het verdriet dat hij voelde.



Maar nu is er een lichtpuntje in het leven van het koppel. De twee maken vandaag ‘met gemengde gevoelens’ bekend dat Caroline in verwachting is. ‘Na het verdriet dat wij, en onze naaste familie de afgelopen maanden hebben hebben doorgemaakt is dit lichtpuntje, dit nieuwe leven, van harte welkom’, schrijft Dulles.



‘Als alles goed gaat komt ons derde kindje tegen het eind van het jaar’, vervolgt hij. De Volendammer realiseert zich dat het een moeilijke decembermaand zal worden. Donna overleed namelijk in die bewuste maand. ‘We hopen te kunnen gaan genieten van deze zwangerschap, ondanks dat er geen uur voorbij gaat dat we niet aan Donna denken.’



De felicitaties stromen ondertussen binnen. Zo laten Nicolette van Dam en Monique Smit van zich horen, maar zijn ook fans van Dulles blij voor het stel. ‘Wat ontzettend leuk voor jullie! Wens jullie een onbezorgde tijd en probeer er ook van te genieten met lieve, kleine Donna in jullie gedachten en hart’, is een greep uit de reacties.