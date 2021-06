Jan Dulles roert kijkers tot tranen in Onmogelijke Duetten

3JS-zanger Jan Dulles maakte gisteravond diepe indruk op de kijkers van Onmogelijke Duetten met zijn vertolking van Flink zijn , in een duet met zijn muzikale held Robert Long. Het was voor hem een bijzondere belevenis, niet in de laatste plaats omdat de opnames plaatsvonden vrij kort na het overlijden van zijn dochter Donna.

In het SBS 6-programma kan met behulp van de nieuwste technieken een artiest optreden met een overleden muzikant of onbereikbare superster. Dulles (46) koos voor een duet met Robert Long, die hij de beste tekstschrijver van Nederland vindt. ‘Drie jaar geleden alweer mocht ik al eens meedoen met een Robert Long-tribute met het Metropole Orkest. Ik was al bekend met het werk van Robert Long en daarvan zeer onder de indruk maar na die tribute wist ik het zeker: Robert Long is de meest ondergewaardeerde grootheid van het Nederlandstalige lied’, schrijft Dulles in een bericht op Instagram.

Het was bijzonder om mee te doen aan het programma, vindt Dulles, dat wordt gepresenteerd door de Volendamse zangers Nick en Simon. ‘De opnames waren afgelopen februari en dit was de eerste keer dat ik weer met een programma mee ging doen. Dat was best een beetje raar. Alle mensen van de productie hadden letterlijk de opdracht gekregen om niet met mij te praten over wat ons overkomen was, hoorde ik achteraf’, schrijft Dulles, die in december zijn drie maanden oude dochter Donna verloor door een medische complicatie. ‘Gelukkig voelde het met Nick en Simon heel vertrouwd, aangezien ik van hen heel veel steun heb gehad in de afgelopen maanden.’

Technisch hoogstandje

Dulles refereert in het programma aan het overlijden, maar benadrukt dat het nummer voor hem losstaat van wat hem is overkomen. ,,Ik merk wel dat het niet uitmaakt welke emotie er voorbijkomt op tv of op de radio. Overal word ik emotioneel van”, voegt hij eraan toe. Die emoties kwamen binnen bij veel kijkers, die op social media lieten weten onder de indruk te zijn. Ook Dulles zelf is tevreden, blikt hij terug op Instagram. ‘Nogmaals hulde voor het programma. Wat is het ongelofelijk mooi gemaakt allemaal. Het is een ongekend technisch hoogstandje waar ongelofelijk veel uren werk aan besteed zijn. En dat was te zien. En ik heb maar mooi een duet gezongen met Robert Long.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.