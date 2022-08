Jan Keizer deert stoppen Nick & Simon niets: ‘Het is niet mijn smaak, niet mijn muziek’

In heel Nederland en dus ook in hun woonplaats Volendam gonst het al weken van de geruchten waarom het tweetal stopt. ,,De één zegt dit, de ander dat,’’ vertelt Anny Schilder (63) telefonisch, terwijl ze net klaar is met een wandeling over de beroemde dijk in de vissersplaats. ,,Wat er allemaal van waar is? Ze zullen er zelf hun redenen voor hebben.’’



De voormalige zangeres van de Volendammer succesformatie BZN komt niet bepaald verdrietig over. ,,Welnee, ze blijven toch samen televisieprogramma’s maken? Nou, dan stoppen ze dus niet echt. En wat er muzikaal van komt: we zullen het wel horen, ik hou me daar nu totaal niet mee bezig.’’



Wel was ze altijd gecharmeerd van de muziek van haar plaatsgenoten, die ze regelmatig treft in Volendam. ,,Als ik Rosanne hoor, dan kan ik ook niet stil blijven zitten. Daar moet ik wel op mee dansen.’’